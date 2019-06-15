Дворец Навруз в Душанбе принял участников саммита СВМДА

ДУШАНБЕ, 15 июня. /ТАСС/. Пятый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит в субботу в Душанбе. В столицу Таджикистана съехались уже все участники совещания - главы государств, председатели правительств, министры иностранных дел 27 стран-участниц и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций.

Главные события саммита проходят в стенах одного из самых красивых строений Таджикистана - дворца Навруз. Он распахнул для высоких гостей свои огромные двери, выполненные резьбой по дереву, а также роскошные залы.

История дворца

"Кохи Навруз" (дворец Навруз) - один из самых больших дворцов в мире, построенный в 2014 году. Он стал жемчужиной современного Душанбе.

Дворец расположен в центральной части столицы на месте бывшей городской чайханы. Первоначальной идеей архитекторов было построить новую современную чайхану в национальном стиле.

Однако при обсуждении замысел постепенно стал обрастать новыми идеями. По инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона архитекторы представили новый проект, который приобрел дворцовые очертания. В итоге был построен архитектурный комплекс из пяти этажей общей площадью 40 тыс. кв. м. Главный архитектор дворца - таджикский специалист Самиджон Азизиён. От начала до конца в строительстве объекта были заняты исключительно местные кадры - проектировщики, художники, инженеры, строители, ремесленники.

Площадь дворца и прилегающей территории - фонтанов и садов из кленов, кипарисов, магнолии и каштанов - около 4 га. Высота здания - почти 50 м. На его возведение потребовалось около пяти лет, десятки тысяч камней и самоцветов, дерева, паркета и зеркал. Для воплощения художественного замысла были приглашены самые именитые таджикские мастера резьбы по дереву, флорентийской мозаике, лепки из гипса, обработке камня.

Дворец был назван Навруз, что в переводе с таджикского означает "новый день" и знаменует собой равноденствие. Оно издревле отмечается таджикским народом 21 марта. Впервые дворец принял глав государств ШОС на саммите в 2014 году. Одновременно он может вместить более 3 тыс. гостей.

Стильные залы

Дворец состоит из 12 залов, отделанных в национальном стиле, каждый из которых являет собой пример искусства и красоты, отличаясь абсолютно разным цветом, колоритом и дизайнерским решением. Посетив дворец, можно получить познавательный экскурс по традиционным видам прикладного искусства Таджикистана. Здесь гармонично сплелись старинные художественные ремесла таджиков и новейшие достижения в оформлении интерьера. Каждый зал получил название в соответствии с техникой исполнения и стилем.

Программа саммита СВМДА после встречи участников у входа во дворец предусматривает их проход до чайной комнаты Дилкушо. Оттуда высокопоставленных гостей сопровождают в зал Дидор, что переводится как "встреча". Именно здесь состоялась первая официальная встреча гостей с президентом Рахмоном, церемония приветствия, рукопожатия и протокольного фотографирования.

Художественная национальная роспись в стиле кундал применена на стенах и потолке этого зала, его пол изготовлен из гранита. Зал производит неизгладимое впечатление искусно выполненными рисунками, особенными традиционными орнаментами, цветовым сочетанием и национальным колоритом в своих лучших традициях.

Групповая фотография участников саммита проходила в зале Аржанг, что означает "художественный". Зал отделан флорентийской мозаикой из камней, привезенных из различных регионов Таджикистана. Для отделки его интерьера использовано 52 тонны полудрагоценных камней, 29 видов местных самоцветов, среди которых яшма, лазурит, оникс и офит. Купол зала выполнен из дерева, он украшен резьбой восточными орнаментами.

Совещание глав государств и правительств стран СВМДА проходит в зале Зарандуд. Он достигает в высоту 38 м. Зал выполнен в белом и золотом цветах, что в точности соответствует его названию - "позолоченный". Его стены и потолки украшают национальные орнаменты, вручную выполненные золотой краской, это около 6 тыс. кв. м. Особую царственность залу придают 16 колонн, во весь рост отделанных в том же стиле. Огромная хрустальная люстра в центре купола высотой в 22 м в диаметре составляет 10 м и весит 5,5 тонн.

Официальный прием от имени главы Таджикистана состоится в самом большом зале дворцового комплекса - Гулистон. Растительный орнамент на дереве, вырезанный в особой технике, выдает безупречную технику мастеров из Худжанда и Исфары, которые украсили резьбой по дереву потолки и стены зала, название которого переводится как "цветник". Это самый большой по объему зал комплекса, площадь которого составляет 6,5 тыс. кв. м. Его пол выстлан специальным паркетом, изготовленным в России по заказу таджикских дизайнеров. На нем изображен национальный рисунок ала.