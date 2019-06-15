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Медведев поздравил сотрудников Рязанского кремля с 135-летием музея-заповедника

Премьер-министр России отметил профессионализм коллектива музея-заповедника, их роль в сохранении и возрождении исторических экспонатов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника с 135-летием музея. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Сегодня Рязанский кремль динамично развивается, ведёт серьёзную научно-исследовательскую деятельность, реализует просветительские проекты. Разнообразные музейные акции, которые проходят под открытым небом, стали неотъемлемой частью культурной жизни города, полюбились людям всех возрастов", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил профессионализм коллектива музея-заповедника, их роль в сохранении и возрождении исторических экспонатов. "Важно, что вы активно используете современные технологии, которые позволяют совершить яркое виртуальное путешествие по экспозициям музея-заповедника", - отметил глава правительства, пожелав сотрудникам Рязанского кремля здоровья, успехов и всего наилучшего.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник является одним из старейших музеев России. Он был основан 15 июня 1884 года.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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