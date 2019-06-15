Массовое богослужение прошло в Черногории в защиту Сербской православной церкви

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Многотысячное богослужение прошло в субботу у главного храма Сербской православной церкви Воскресения Христова в столице Черногории Подгорице. Люди собрались со всей страны по призыву митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, чтобы высказать поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) в связи с планами черногорского правительства изъять имущество СПЦ и передать его непризнанной "черногорской церкви". Трансляция службы велась в прямом эфире порталом Черногорско-Приморской митрополии.

По данным черногорского портала Vijesti, в мероприятии приняли участие несколько тысяч верующих. После богослужения епископ Будванско-Никшичский Иоаникий прочитал совместное обращение духовенства и 600 черногорских храмов и церковных общин, призвав власть отказаться от принятия закона о свободе вероисповедания.

"Никто не спрашивал мнения церкви, мы с самого начала не были допущены к участию в разработке закона. Никто не скрывает, что этот закон направлен против Сербской православной церкви, прихожанами которой в Черногории являются 95% населения. Право на свободу вероисповедания служит власти в политических целях, готовится изъятие храмов и разграбление церковного имущества", - заявил Иоаникий. По словам епископа, ситуация "дошла до абсурда: СПЦ обвиняют в незаконном присвоении собственности, которую церковь создавала на протяжении сотен лет".

"Законопроект противоречит всему, что составляет свободу вероисповедания, нарушает конституцию страны и права человека", - указал епископ, призвав власти и общество совместно разработать новый закон, учитывающий права всех граждан и всех конфессий. "Просим от властей Черногории отозвать законопроект и подготовить новый, соответствующий черногорским законам и международному праву. В противном случае мы решительно выступим на защиту своих святынь и прав", - заявил епископ Будванско-Никшичский.

Украинский сценарий

Кабмин Черногории пытается провести через парламент закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая такие известные в православном мире монастыри как Острог. Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим попросил правительство Черногории еще раз рассмотреть целесообразность такого закона, который "неминуемо ухудшит добрые отношения между Белградом и Подгорицей". В ответ из Подгорицы прозвучал резкий комментарий, в котором Белграду напомнили о черногорской независимости и указали, что правительство Черногории самостоятельно формирует свою законодательную систему и никому не позволит влиять на этот процесс.

На прошлой неделе президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Архиерей Сербской церкви Амфилохий, комментируя высказывания Джукановича, в свою очередь отметил, что президент "сам пытается быть главой церкви", что "это первый раз в истории, когда атеист создает церковь".

Ранее в интервью ТАСС митрополит Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой "черногорской церкви" коммунистические власти заговорили еще в 70-80-е годы прошлого века. По словам Амфилохия, "черногорская церковь" никем не признана, кроме украинских раскольников. "Единственный, кто признал эту "черногорскую церковь" - это [глава самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарет] Денисенко. Теперь они надеются, что Константинополь признает и их, но это абсолютно невозможно, поскольку Дедеич, который стоит во главе так называемой черногорской церкви, был священником Константинопольского Патриархата в Риме и за свои преступления был лишен чина. Поэтому нет и речи о таком признании", - сказал он.