Актер Кьюба Гудинг отрицает, что позволил себе лишнее по отношению к женщине

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Американский актер Кьюба Гудинг-младший отверг обвинения в том, что позволил себе лишнее по отношению к женщине в баре нью-йоркского района Манхэттен. Об этом лауреат кинопремии "Оскар" заявил в пятницу в интервью интернет-порталу TMZ.

Ему был задан вопрос, признает ли он, что распускал руки, общаясь с женщиной в баре Magic Hour, расположенном на вершине высотной гостиницы Манхэттена. "Имеется видеозапись, которая показывает, что произошло на самом деле. Это самое важное", - подчеркнул актер, отвечавший на вопросы в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). "Не было ничего [предосудительного]", - добавил он.

Гудинг-младший выразил уверенность в надежности судебной системы США и призвал дать ей возможность без спешки разобраться в данном деле. Как рассказал актер, в ту ночь он развлекался в баре и общался с массой людей, при этом не переходя грани дозволенного. Актер в минувший четверг добровольно сдался полиции Нью-Йорка, ему было предъявлено обвинение в мелком правонарушении. Кьюба заявил о своей невиновности.

TMZ разместил видео вечеринки, которое не дает весомых оснований обвинять актера в сексуальных домогательствах.

"Управление полиции Нью-Йорка относится к сексуальному насилию крайне серьезно и призывает всех жертв насильников обращаться в полицию с тем, чтобы мы могли провести комплексное разбирательство, предложив помощь и требуемые услуги потерпевшим", - заявили в органах правопорядка мегаполиса.

51-летний Кьюба Гудинг-младший снялся за свою творческую карьеру в свыше 80 фильмов и телесериалах. Самыми известными из них являются "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), "Эпидемия" (Outbreak, 1995), "Джерри Магуайер" (Jerry Maguire, 1996), "Лучше не бывает" (As Good as It Gets, 1997) и многие другие. Роль второго плана в "Джерри Магуайере" принесла актеру премию "Оскар" в 1997 году.