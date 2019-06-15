Эксперты оценят варианты места для храма в Екатеринбурге перед опросом

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Эксперты в Екатеринбурге оценят пригодность предложенных площадок для строительства храма святой Екатерины до того, как выносить их на опрос горожан. Об этом в субботу сообщил ТАСС заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий на полях VI Экспо в Харбине.

На прошлой неделе чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

"Вопрос [строительства храма] находится сейчас в экспертно-технологической фазе. Поскольку сейчас выявлены приоритетные площадки, то до того, как выносить эти площадки на ... опрос, надо понять, с инженерной точки зрения они соответствуют или не соответствуют. Потому что, возможно, там проходят какие-то коммуникации, которые требуется перенести, а могут быть коммуникации, которые перенести невозможно, и от этого участка придется отказаться", - сказал Дубенецкий.

Также эксперты оценят площадки с точки зрения транспортной инфраструктуры, добавил он. "Если транспортные потоки в городе построены применительно к конкретному месту так, что власти не смогут обеспечить приезд людей туда в комфортных условиях, это тоже вызовет вопросы к площадке. Сейчас эксперты прорабатывают, по каждому месту точечно работают", - пояснил заместитель полпреда.

По словам Дубенецкого, до проведения опроса о месте возведения храма может быть проведен социологический опрос населения с тем, "чтобы получить свежий срез общественного самочувствия". "Думаю, что, скорее всего, они [опросы] должны начаться в начале августа", - отметил он.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений горожан по площадкам для возможного места строительства собора.