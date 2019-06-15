Минобороны: практика присвоения станциям в Антарктиде имен россиян будет продолжена

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. СССР и Россия традиционно называли свои исследовательские станции в Антарктиде именами российских первопроходцев шестого континента, и РФ намерена продолжить эту практику. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в приветствии участникам форума Русского географического общества (РГО), посвященного 200-летию первой антарктической экспедиции 1819-1821 годов. Его текст в субботу, на второй день работы форума, распространил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"В советские времена в Антарктиде появились станции Беллинсгаузен, Лазарев, Восток, Мирный и другие. В настоящее время такая практика будет продолжена", - сказал главком.

По его словам, "в последние годы российским географическим открытиям присвоены имена адмирала [Анатолия] Комарицына, контр-адмирала [Александра] Сорокина, капитанов 1 ранга [Николая] Коломийчука и [Алексея] Чернышева". "В скором времени появятся новые имена российских моряков, исследователей, океанографов и гидрографов, наших православных святых, которые своим трудом прославили Отечество", - отметил Евменов.

"Сегодня, в канун 200-летия начала первой антарктической экспедиции, мы отдаем дань уважения, памяти и признательности таланту и профессионализму ее руководителей Фадею Фадеевичу Беллинсгаузену и Михаилу Петровичу Лазареву, мужеству и стойкости экипажей шлюпов "Восток" и "Мирный". Целью экспедиции было исследование Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также доказательство или опровержение существования шестого континента Земли", - напомнил главком. "В ходе той исторической экспедиции, которая длилась 751 день, причем 527 суток корабли шли под парусами, пройдя 49860 морских миль, на карту Антарктиды было нанесено 28 объектов, обнаружены и поименованы 29 островов в высоких южных широтах и тропиках, открыт шестой континент планеты - Антарктида", - добавил он.