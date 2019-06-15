Глава Союза журналистов России пригласил Голунова на митинг 16 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев пригласил корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова выступить на митинге в защиту свободы слова и журналистской деятельности, который пройдет в воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве. Об этом он сообщил ТАСС в субботу.

"Все прошедшие дни мы называли это имя - Иван Голунов, и, конечно, для всего журналистского сообщества очень важно, чтобы сам Иван появился на митинге и рассказал, что он пережил в эти дни, возможно, самые важные дни в его жизни, когда его имя стало известно не только в нашей стране, но и во всем мире. И, конечно, мы бы очень хотели услышать от него, как он видит дальнейшее развитие гражданского общества, что нам делать, чтобы наши сограждане не попадали в такую ситуацию, потому что не только Иван, но и многие журналисты находятся сейчас в заключении по такой же статье, которую пытались предъявить Ивану", - отметил Соловьев.

На вопрос ТАСС, можно ли сказать, что Голунов стал символом борьбы за права журналистов, собеседник ответил, что это во многом так. "Во многом да, потому что это уникальный прецедент, которого я не помню, когда три крупнейшие газеты вышли с одной заглавной страницей. Нельзя упустить этот момент, когда реально можно обсудить и предложить гражданскому обществу что-то поменять в нашей стране, чтобы не было больше таких инцидентов", - добавил глава СЖР.

На митинг 16 июня заявлено до 20 тыс. участников. Начало акции, согласованной с московскими властями, запланировано на 13:00 мск, время проведения - до 15 часов.