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Авиалайнер Pegas Fly вылетел из Петербурга в Сочи с почти восьмичасовой задержкой

Рейс задержали из-за позднего прибытия самолета в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Pegas Fly вылетел из Санкт-Петербурга в Сочи с задержкой на 7 часов 45 минут, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Лайнер должен был вылететь рейсом EO 139 в 15:00 мск субботы, однако отправился только в 22:45 мск.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, рейс был задержан из-за позднего прибытия самолета в Пулково. "Во время задержки пассажиры обслуживались представителями компании, согласно федеральным авиационным правилам", - добавила собеседница агентства.

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