Православные празднуют День Святой Троицы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры, сообщается на сайте пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви.

Троица - это один из двунадесятых праздников, важнейших в православном календаре. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и на 10-й после Вознесения Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье.

В традиции христианства Пятидесятница - это символ обретения апостолами своего миссионерского предназначения. Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа. Согласно Библии, оно произошло в день иудейского праздника Шавуот, посвященного дарованию пророку Моисею Торы на горе Синай. В этот день, как повествует Новый Завет, апостолы собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион, где, по преданию, прошла Тайная вечеря - последняя пасхальная трапеза Христа и его учеников. На головы апостолов в этот день снизошел огонь, после чего они, "исполнившись Духа Святого", получили дар разговаривать на языках, которых не знали ранее, чтобы проповедовать в мире.

В церковном календаре Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период. Суббота накануне праздника носит название Вселенской, Троицкой или родительской (день поминовения всех усопших), понедельник после Пятидесятницы - День Святого Духа (в народной традиции - Духов день).

На Руси Троицу начали широко отмечать в XIV веке при основателе Свято-Троицкого монастыря преподобном Сергии Радонежском. Церковная служба в праздник Святой Троицы - одна из самых торжественных и красивых в году: храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой в знак обновления.

У восточных славян Троица входила в праздничный цикл, начинавшийся за три дня до Пятидесятницы и завершавшийся обычно Духовым днем. В народной традиции этот период был известен также как Зеленые святки, или Русальная неделя. Его основные ритуалы были связаны с культом растительности, гуляньями и гаданиями девушек, поминовением усопших. Символом праздника была береза.