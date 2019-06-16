В Дамаске после восьмилетнего перерыва открылся музей сирийской медицины

ДАМАСК, 16 июня. /ТАСС/. Музей сирийской медицины и науки, не работавший восемь лет из-за войны, вновь открылся в Дамаске. Об этом журналистам сообщил его руководитель Урут Ибрагим.

"Сегодня сюда на экскурсии с удовольствиеем приходят школьники. Многие из них мало что видели в своей жизни, кроме войны. Сейчас, когда она ушла, они приходят сюда, чтобы научиться ценить жизнь. Многие после экскурсий говорят, что очень хотели бы стать врачами, чтобы спасать людей", - сказал он.

Музей располагается в здании больницы, которая была построена в XII веке. Восемь лет назад, когда в Дамаске начались боевые действия, часть экспонатов музея эвакуировали, часть укрыли в тайниках. На сегодняшний день древние медицинские инструменты и труды ученых, в том числе Авиценны, постепенно находят свое привычное место в экспозиции музея.

Одной из первых посетительниц музея стала москвичка Аиша. По ее словам, последний раз она была в Дамаске 20 лет назад. В первую очередь музей заинтересовал ее своей архитектурой.

"Гуляла по Дамаску и меня заинтересовала крыша - у нее очень необычная конфигурация в виде какой-то надстройки. Я решила зайти, а потом увидела, что по-французски написано "Музей медицины", и меня это заинтересовало <...> Я приехала повидаться с друзьями - они наполовину русские, живут здесь в центре Дамаска, ну а заодно самой походить. Потому что нельзя понять страну, если ты не ходишь один, не общаешься с людьми, не заходишь в музеи, не окунаешься в ее историю", - отметила она.