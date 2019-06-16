СМИ: пропуск транспорта затруднен на границе Казахстана и России из-за ремонта дороги

НУР-СУЛТАН, 16 июня. /ТАСС/. Пропуск легкового и грузового автотранспорта временно затруднен в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области Казахстана из-за ремонта дорожного полотна на территории пункта пограничного контроля "Жанажол" на границе с Россией. Об этом в воскресенье сообщило казахстанское информационное агентство Tengrinews.

Отмечено, что образовалось большое скопление транспортных средств как на территории Казахстана, так и на территории России. "Окончание ремонтных работ запланировано на начало октября 2019 года. В связи с этим лицам, пересекающим государственную границу в пункте пропуска "Жанажол", приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим заранее предусмотреть маршрут движения в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, которую цитирует агентство.