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В МВД опровергли скопление машин на границе РФ и Казахстана с российской стороны

О затрудненном пропуске транспорта ранее сообщило агентство Tengrinews

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Скопления грузового и легкового транспорта на границе Курганской и Северо-Казахстанской области со стороны России не наблюдается. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе управления МВД по Курганской области.

"О скоплении автомобилей нашей дежурной части, которая находится в Петухово, в настоящий момент ничего не известно", - сказали в пресс-службе.

Ранее казахстанское информационное агентство Tengrinews сообщило, что в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области временно затруднен пропуск транспорта на территории пункта пограничного контроля "Жанажол" из-за ремонта дороги. Образовалось большое скопление автомобилей с обеих сторон.

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