В Паттайе обратятся к властям страны для борьбы с регулярными наводнениями

БАНГКОК, 16 июня. /ТАСС/. Администрация курортного города Паттайя планирует обратиться к новому правительству Таиланда с просьбой утвердить проект стоимостью 665 млн батов ($21 млн) по предотвращению наводнений. Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, данная инициатива ранее была отложена из-за неоднократных изменений в государственной политике по управлению водными ресурсами.

"Предполагалось, что Паттайя станет центром "Восточного экономического коридора", но город страдает от хронических ливневых паводков, которые необходимо устранить в срочном порядке, - сказал мэр Паттайи Сонтхайя Кхунплуем. - В случае успешной реализации инициативы город будет защищен от стока с восточного побережья, который в сезон дождей идет в центр Паттайи, что сказывается на туризме и бизнесе".

Администрация планирует построить большое водохранилище, которое будет вмещать 11 млрд куб. м воды, и восемь насосных станций, способных отводить воду со скоростью 1,5 млн куб. м в секунду. Планируется, что средства будут также направлены на трубу высокой плотности длиной 1,5 км вдоль дороги рядом с железнодорожными путями. Наряду с углублением и улучшением городских каналов эта система была разработана для отвода воды из муниципалитета в море. Туннель, идущий от восточного побережья к океану, также является одним из путей решение проблемы, хотя, по словам мэра, бюджета может и не хватить на оба проекта.

Центр города является низменным районом, что делает его особенно уязвимым для наводнения, отмечает издание. Во время сезона дождей по всему заливу поднимается вода, поскольку в городе нет современной дренажной системы для смыва внутренних вод обратно в море. Водные пути города, такие как каналы, мало помогают, потому что большинство из них забиты грязью, если не полностью перекрыты новыми зданиями. Дренажная система в Паттайе была построена десятки лет назад, она не в состоянии справиться с объемом воды, попадающей в город, существует шесть насосных станций, но в сезон дождей они будут перегружены, пояснил Кхунплуем.

На сегодняшний день в Паттайе есть около 20 районов, которые подвержены наводнению. По словам мэра, для этих зон совет недавно выделил 218 млн батов ($6,99 млн) на финансирование 10 проектов, направленных на борьбу с подтоплениями.