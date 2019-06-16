Власти Приморья рассчитывают на увеличение турпотока из Южной Кореи до 400 тыс. человек

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Туристический поток из Южной Кореи в Приморский край ежегодно на протяжении трех лет показывал рост в два раза и по итогам 2019 года может достигнуть 400 тыс. человек. Об этом заявил в воскресенье ТАСС на VI Экспо в Харбине глава департамента туризма администрации региона Константин Шестаков.

"Мы на протяжении трех лет ежегодно в два раза увеличиваем турпоток из Кореи. В 2016 году - 50 тыс. человек, в 2017 году - 100 тыс. человек, в 2018 году - 220 тыс. человек. В этом году по итогам первого квартала мы увидели, что 134% у нас идет прирост, мы уверены, что поток из Республики Корея в этом году сравняется с потоком из Китайской Народной Республики - это около 400 тыс. человек", - сказал он.

По словам Шестакова, в общей сложности в 2018 году Россию посетили около 314 тыс. туристов из Южной Кореи, "и 220 тыс. посетили Приморский край, то есть мы аккумулируем три четверти этого потока".

Добиться увеличения потока туристов из Южной Кореи в край удалось, по мнению главы департамента, благодаря привлечению в регион новых авиакомпаний и увеличению числа авиамаршрутов, а также привлечению в регион южнокорейских блогеров, имеющих большую аудиторию.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.