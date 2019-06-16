Глава Минкавказа: Россия рассчитывает развивать с Ираном круизный туризм на Каспии

ТЕГЕРАН, 16 июня. /ТАСС/. Россия готова предложить Ирану совместные проекты для развития круизного туризма в Каспийском море, это приведет к увеличению турпотока в прикаспийских странах, заявил в воскресенье на открытии второго международного форума "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" в Тегеране министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Правительством России утверждена стратегия развития туризма в СКФО до 2035 года, и мы готовы предложить нашим партнерам из Ирана совместное участие в реализации целого ряда мероприятий в сфере туризма. В частности, есть предложения для развития круизного туризма на Каспии. Это наше общее море пяти государств, и если мы с Ираном вместе начнем развивать туризм, то мы выиграем, сделаем первый шаг, который даст хороший эффективный результат", - заявил министр.

По его словам, сейчас на Северный Кавказ ежегодно только по официальным данным приезжают более 1,5 млн туристов. "Планируем, чтобы к 2024 году рост туристов на Северном Кавказе утроился, это амбициозная задача, но думаю, мы ее решим, в том числе во взаимодействии с иранскими партнерами", - отметил Чеботарев.

В настоящее время в Астрахани завершается строительство первого в РФ морского круизного лайнера "Петр Великий". Круизное судно (проект PV300VD) вместимостью 300 пассажиров будет соответствовать пятизвездочному отелю: на его борту будут располагаться рестораны, тренажерные залы, спа-салоны, сауны. Сообщалось, что для лайнера формируется программа из нескольких круизных туров, один из них предполагает, что лайнер будет посещать несколько российских городов, а также прикаспийские страны. Планируются заходы в порты Баку (Азербайджан), Энзели (Иран), Ноушехр (Иран), Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан).

О товарообороте

"Товарооборот республик Северного Кавказа в объеме общего товарооборота России с Ираном еще достаточно скромен и составляет всего лишь 54 млн долларов США. Мы видим, что здесь тоже надо наращивать усилия, тем более, что такой потенциал у Северного Кавказа имеется", - также сообщил Чеботарев.

Он напомнил, что по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами составил более $1,7 млрд, что на 2% выше показателей 2017 года. "Мы должны сделать все, чтобы эта цифра удвоилась, утроилась и в перспективе на порядок превышала сегодняшний уровень", - подчеркнул он.

По словам Чеботарева, из России в Иран налажены поставки сельскохозяйственной продукции, в частности - халяльного мяса и зерновых культур. Он отметил, что развитие отношений с Ираном, является для одним из ключевых приоритетов, который предусмотрен концепцией внешней политики РФ. Для достижения этих целей создана постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, при которой создана российско-иранская рабочая группа по межрегиональному сотрудничеству.

Форум проходит 16 июня в Тегеране. Его организаторами выступают Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, Ирано-Российская совместная торговая палата, Министерство РФ по делам Северного Кавказа, Торговое представительство РФ в Иране и другие.