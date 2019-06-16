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Министры энергетики и экологии G20 договорились о сокращении объемов пластикового мусора

Как сообщает ООН, ежегодно в мире производится около 300 млн тонн пластикового мусора

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Участники встречи министров энергетики и экологии G20 в Каруидзаве договорились о создании международной структуры взаимодействия, направленной на сокращение объемов пластикового мусора в мировом океане. Об этом было объявлено на итоговой пресс-конференции, состоявшейся после окончания двухдневного совещания, передает информационное агентство Kyodo.

Согласно договоренности, страны "двадцатки" будут предпринимать добровольные усилия по сокращению объемов пластикового мусора и обмениваться данными о достигнутых результатах. Обсуждение этой проблемы стало одной из центральных тем на совещании в Каруидзаве.

По данным ООН, в мире ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан, что превратилось в экологическую проблему глобального масштаба.

На встрече в Каруидзаве также рассматривались вопросы энергетической безопасности и стабильных поставок углеводородов. "По этим темам на совещании было достигнуто полное единодушие, - заявил на итоговой пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. - Все участники высказались за объединение усилий, направленных на стабильное снабжение мировой экономики энергетическим сырьем".

Россию на совещании в Каруидзаве представляли министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и заместитель министра энергетики Антон Инюцын

Встреча проводилась в рамках подготовки к саммиту "двадцатки", который пройдет 28-29 июня в Осаке.

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