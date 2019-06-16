{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города

В епархии убеждены, что религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия отказалась от права строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга. Религиозное сооружение должно быть построено "на достойном месте", говорится в сообщении, распространенном в воскресенье в официальном канале епархии в Telegram.

На эту тему
История Екатерининского собора в Екатеринбурге

"В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у Драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что соответствующее заявление будет опубликовано в ближайшее время.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Северный Кавказ
Глава Минкавказа: Россия рассчитывает развивать с Ираном круизный туризм на Каспии
По мнению Сергея Чеботарева, это даст "хороший эффективный результат"
Читать полностью