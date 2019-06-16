Тегеран в сентябре примет российско-иранскую конференцию по историко-культурным связям

ТЕГЕРАН, 16 июня. /ТАСС/. Международная конференция по развитию историко-культурных связей России и Ирана пройдет в сентябре 2019 года в Тегеране, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Принято решение на базе университета им. Алламе Табатабаи провести в сентябре 2019 года совместную международную конференцию по историко-культурным связям, предусмотрен и ряд других мероприятий", - сообщил он, выступая в воскресенье на Втором международном форуме "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества" в Тегеране.

Министр отметил, что с момента проведения первого форума в декабре 2017 года во Владикавказе было подписано соглашение между Северо-Осетинским государственным университетом имени К. Л. Хетагурова и иранским университетом им. Алламе Табатабаи о совместной реализации магистерской программы "Иран в современном мире". В настоящее время это соглашение активно реализуется. "Это очень важно, чтобы Россия имела хороших специалистов, которые знают Иран, которые понимают и чувствуют Иран. Именно эти люди будут сближать отношения между нашими странами", - подчеркнул Чеботарев.

Он сообщил, что Северо-Осетинский институт гуманитарных исследований имени В. И. Абаева заключил договор о научно сотрудничестве с университетом имени Алламе Табатабаи, в рамках которого проводятся совместные исследования в области гуманитарных наук. В частности, осуществлен перевод нартовского эпоса на фарси, подготовлены совместные публикации, проведены стажировки российских и иранских исследователей в лучших институтах субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также в Тегеране.

Как отметил замминистра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, в настоящее время отмечается возросшая динамика научно-образовательного сотрудничества между Россией и Ираном. "Ряд ведущих университетов двух стран определили приоритеты. Многофункциональная инфраструктура академических и культурных связей может и должна вывести на новый стратегический уровень торгово-экономическое и общественно-политическое сотрудничество наших стран. Результаты достигнутой в контексте российско-иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству безусловно свидетельствуют, что у наших стран есть перспективы и значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия, в том числе на региональном уровне", - отметил он.

Форум проходит 16 июня в Тегеране. Его организаторами выступают Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран, Ирано-Российская совместная торговая палата, Министерство РФ по делам Северного Кавказа, Торговое представительство РФ в Иране и другие.