Власти Приморья до конца года проведут блогер-туры для гостей из Индии, Кореи и Китая

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Три тура для имеющих большую аудиторию блогеров из Индии, Южной Кореи и Китая в Приморский край запланированы властями региона до конца года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС на VI Экспо в Харбине глава департамента туризма администрации региона Константин Шестаков.

"До конца года у нас как минимум два тура. Скорее всего это будет блогер из Индии и скорее всего это будет блогер из Республики Корея. Китай может быть ближе к октябрю. Это [организация туров в регион для иностранных блогеров с большим числом подписчиков] то, что действительно работает", - сказал он.

По словам Шестакова, привлечение блогеров в регион уже показало свою эффективность на примере Южной Кореи - вместе с увеличением числа авиарейсов подобные туры позволили добиться роста турпотока из республики в край в два раза ежегодно на протяжении последних трех лет.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.