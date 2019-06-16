Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских медиков с их профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Для всех нас это повод еще раз выразить вам свою огромную благодарность и уважение. В вашей сложной и крайне напряженной работе выходных нет. Вы отдаете ей все силы и талант. Днем и ночью, в самых критических ситуациях делаете все, чтобы сохранить главное, что есть у человека, - его здоровье и жизнь", - отмечается в поздравлении российского премьера.

Медведев заметил, что сегодня "правительство выводит развитие медицины на новый уровень". "Мы приступили к реализации национального проекта "Здравоохранение", который позволит сделать эту сферу современной, сильной, высокоэффективной. И конечно, напрямую коснется каждого человека в нашей стране".

Российский премьер поблагодарил медицинских работников за нелегкий, но очень важный труд, за верность делу, которое стало их призванием, и пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.