Опрос о месте строительства собора в Екатеринбурге пройдет в середине сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Опрос, в ходе которого будет выбрано место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, пройдет в середине сентября. Ориентировочно начало опроса намечено на третьи выходные месяца, сообщил в воскресенье ТАСС председатель городской Думы, руководитель рабочей группы по организации опроса Игорь Володин.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города. Возведение религиозного сооружения, по мнению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, не будет проходить "в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и на общественной территории". Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий в субботу сообщил ТАСС, что опросы, скорее всего, "должны начаться в начале августа".

"Опрос проведем, ориентировочно, в середине сентября этого года. 8 сентября - Единый день голосования (ЕДГ). Мы не хотим совмещать. На следующие выходные (после ЕДГ) проведем опрос официально", - сказал он.

Площадки в сквере не будет в опросе

Володин отметил, что площадка в сквере у Театра драмы в центре Екатеринбурга будет исключена из опроса.

"Площадка будет исключена. Заявление [от епархии] поступило. Буквально на следующей неделе - в четверг или пятницу - мы проведем заседание рабочей группы и исключим", - сказал он.

В июне чиновники администрации Екатеринбурга и архитекторы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма Святой Екатерины. В список вошли участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского (там находится пустырь), на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть), сквер у Театра драмы (с условием корректировки проекта, который вызвал возмущение части горожан), на улице Татищева (напротив "Екатеринбург-Арены"), на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Собор планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин высказался за проведение опроса среди местных жителей по вопросу выбора места для строительства церкви.