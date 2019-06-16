Более 20 новых рейсов запустят между Владивостоком и городами Китая с конца июня

ХАРБИН /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Расписание аэропорта города Владивостока будет дополнено с конца июня 21 новым рейсом в города Китая, сообщил в воскресенье на презентации туристского потенциала Приморского края на VI Экспо в Харбине глава департамента туризма администрации региона Константин Шестаков.

"С конца июня текущего года в расписании аэропорта Владивостока появляются новые направления - Нанкин, Нинбо, Сиань, Ухань, Ханчжоу, Бэйдайхэ. Увеличится число рейсов на Шанхай и Харбин. Рейсы будут выполнять Qingdao Airlines, China Southern Airlines, Juneyao Airlines, Nine Air, Beijing Capital Airlines, China Express. К уже имеющимся рейсам дополнительно добавится еще 21 рейс", - сказал он.

Шестаков ответил, что благодаря росту конкуренции между перевозчиками стоимость перелетов в край снизилась, что приводит к продвижению Приморья на рынках других стран и росту турпотока в регион. "По итогам прошлого года международный авиационный пассажиропоток превысил 1 млн человек - прирост 47%, а за первые четыре месяца 2019 года пассажиропоток увеличился на 37%", - пояснил глава департамента.

Позже в воскресенье Шестаков пояснил ТАСС, что у региона есть намерения привлекать иностранных туристов и, в частности, туристов из Китая для посещения объектов культуры и событийных мероприятий. Так, течение 2019 года в Приморском крае планируется провести порядка 200 мероприятий событийного туризма.

"Мы должны перейти на авиационный туризм в том числе между провинцией Хэйлунцзян и Приморским краем, мы должны привлечь южные провинции Китая, чтобы, например, Харбин - международный аэропорт - мог стать туристским хабом КНР для посещения России, а мы были бы входными воротами для этого турпотока. Дальний Восток России для наших китайских партнеров с большим комфортом можно открыть именно из Приморья - адекватная инфраструктура, аэропорт, климат", - добавил он.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на Экспо. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.