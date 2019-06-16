Авиарейс из Симферополя, задержавшийся из-за смены самолета, прибыл в Томск

ТОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Алроса" прибыл из Симферополя в Томск с задержкой в шесть часов после замены самолета, сообщается на онлайн-табло томского аэропорта.

Согласно данным табло, рейс прибыл в 14:40 по местному времени (10:40 мск). По расписанию он должен был совершить посадку в 08:30 местного времени (04:30 мск). Вылет в обратном направлении запланирован в 15:25.

Прибытие авиарейса "ЯМ 577", который выполнял "Boeing-737" компании "Алроса", задерживалось по техническим причинам - самолет поднялся в воздух, но был вынужден вернутся обратно, компания заменила воздушное судно. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.