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Авиарейс из Симферополя, задержавшийся из-за смены самолета, прибыл в Томск

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров

ТОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Алроса" прибыл из Симферополя в Томск с задержкой в шесть часов после замены самолета, сообщается на онлайн-табло томского аэропорта.

Согласно данным табло, рейс прибыл в 14:40 по местному времени (10:40 мск). По расписанию он должен был совершить посадку в 08:30 местного времени (04:30 мск). Вылет в обратном направлении запланирован в 15:25.

Прибытие авиарейса "ЯМ 577", который выполнял "Boeing-737" компании "Алроса", задерживалось по техническим причинам - самолет поднялся в воздух, но был вынужден вернутся обратно, компания заменила воздушное судно. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров.

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