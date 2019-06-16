Филарет рассылает приглашения на собор УПЦ КП, несмотря на угрозу отлучения от церкви

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Бывший глава раскольнического Киевского патриархата (УПЦ КП), а ныне почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет рассылает приглашения на собор для восстановления УПЦ КП. В случае проведения собора ПЦУ может отлучить его от церкви.

"Ваше преосвященство! Приглашаю вас принять участие в Поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском патриаршем соборе города Киева 20 июня 2019 года в 11:00", - сказано в приглашении от имени Филарета епископу, копию документа в воскресенье обнародовало агентство "Украинские новости".

На соборе Филарет планирует пересмотреть решения УПЦ КП, которые открыли путь к созданию ПЦУ. "Филарет созывает столичное духовенство, а тех, кто не придет, пугает лишением прихода", - пишет издание.

Ранее пресс-служба новой украинской церковной структуры - ПЦУ, которая сама остается непризнанной мировым православием, распространила заявление, в котором отмечено, что Филарет может быть вновь отлучен от церкви, так как "не имеет права единолично созывать "поместный собор УПЦ КП" ни по уставу ПЦУ, ни даже по утратившему силу уставу УПЦ КП". ПЦУ призвала иерархов отказаться от участия в этом мероприятии.

Филарет (Денисенко) принимал самое активное участие в создании на Украине новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила из рук Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). После неудачи он покинул РПЦ и провозгласил создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее, как и нынешнюю ПЦУ, отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был лишен сана и отлучен от церкви. После создания на Украине ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но как оказалось, существует до сих пор.