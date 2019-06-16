Памятник погибшим журналистам появится в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Памятник погибшим журналистам установят в 2019 году на улице Арбат в Москве. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в воскресенье в ходе митинга в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на проспекте Академика Сахарова.

"В этом году в Москве будет установлен памятник погибшим журналистам, в самом центре - на Арбате", - сказал Гусев. Он сообщил, что с 1991 года в России погибли более 300 журналистов.

Глава столичного Союза журналистов подчеркнул, что митинг в воскресенье проходит с требованием соблюдения норм закона в отношении журналистов. Помимо ситуации вокруг Ивана Голунова он перечислил случаи применения силы к представителям прессы в Дагестане, Абхазии, Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Севастополе. "И такие случаи не единичны", - подчеркнул Гусев.

"Мы считаем, что сегодня журналистика находится в реальной опасности, - заявил Гусев. - У нас есть закон "О средствах массовой информации", мы соблюдаем этот закон. Почему же по отношению к нам определенные представители власти, определенные представители силовых структур не соблюдают этот закон? <...> Мы говорим, что закон один для всех".

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, в полиции заявили, что обнаружили наркотики в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест, задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. МВД после проверки обстоятельств задержания Голунова сняло с него обвинения. 11 июня уголовное преследование Ивана Голунова было прекращено.