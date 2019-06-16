Около 1600 человек участвуют в митинге в защиту свободы слова в центре Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы собрал около 1600 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1600 человек", - сказал представитель ГУ МВД. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.