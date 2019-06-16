Около 1600 человек участвуют в митинге в защиту свободы слова в центре Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы собрал около 1600 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 1600 человек", - сказал представитель ГУ МВД. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.
Организаторы митинга изначально хотели привлечь внимание к делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Но после прекращения уголовного преследования изменили лозунг на "Закон и справедливость для всех". Власти Москвы разрешили провести акцию 16 июня на проспекте Академика Сахарова с 13:00 до 15:00 мск в количестве до 20 тыс. человек.
Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, в полиции заявили, что обнаружили наркотики в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест, задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. МВД после проверки обстоятельств задержания Голунова сняло с него обвинения из-за непричастности к преступлению. 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.