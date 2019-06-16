Почти 80% электронных виз в Россию выдано гражданам Китая

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Россия выдала порядка 85 тыс. электронных виз для въезда в страну через свободный порт Владивосток. Как сообщила в воскресенье на 5-м Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса в Харбине заместитель директора международного департамента Минвостокразвития России Светлана Утяшева, 65 тыс. из них получили граждане КНР.

"Граждане Китая активно пользуются режимом электронной визы. В свободном порту Владивосток действует данный режим", - сказала она. "Из 85 тыс. виз, выданных с момента введения в действие механизма, 65 тыс. выдано гражданам из Китайской Народной Республики", - подчеркнула Утяшева.

Замдиректора международного департамента Минвостокразвития РФ отметила, что "важно продолжать развитие связей между Россией и Китаем, сотрудничать в самых разных областях". "Проведение Дня китайского инвестора, открытие представительства Агентства по привлечению иностранных инвестиций на территории КНР, проведение Восточного экономического форума (ВЭФ)", - перечислила Утяшева. "Я приглашаю всех [китайских коллег] для участия в Пятом Восточном экономической форуме, который будет проходить в сентябре на острове Русский", - резюмировала она.

С августа 2017 года граждане 18 стран - в том числе КНР, Индии, Мексики, Сингапура, Турции, Японии и других - пользуются правом оформить электронную визу в Россию. Документ является однократным и выдается на срок действия 30 календарных дней. Въезд на территорию России по такой визе осуществляется через специальные пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток.

Пятый Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса состоялся на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.