Организаторы митинга в Москве направят резолюцию властям

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Резолюция по итогам митинга, прошедшего в воскресенье на проспекте Академика Сахарова в Москве, будет направлена в государственные структуры. Об этом заявил глава столичного Союза журналистов Павел Гусев.

"Мы предлагаем принять резолюцию нашего митинга и направим ее во все государственные структуры", - сказал, обращаясь к собравшимся, Гусев. По его словам, резолюцию получат глава МВД Владимир Колокольцев и генпрокурор Юрий Чайка.

Организаторы митинга изначально хотели привлечь внимание к делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Но после прекращения уголовного преследования изменили лозунг на "Закон и справедливость для всех". Власти Москвы разрешили провести акцию 16 июня на проспекте Академика Сахарова с 13:00 до 15:00 мск с числом участников до 20 тыс. человек. По оценке МВД по Москве, митинг собрал около 1,6 тыс. человек.

Возглавляющий Союз журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев во время акции рассказал, что будет указано в резолюции. Ее авторы обратятся к следственным органам с призывом провести тщательную проверку дела Голунова "с прозрачными результатами". Также, по словам Соловьева, в резолюции будет содержаться требование наказать виновных в сложившейся вокруг журналиста ситуации. "Кроме того, подготовить и предложить внести изменения в статью 228 УК РФ, проанализировать приговоры по статье 228 УК, вынесенные в последние годы в отношении журналистов, общественных деятелей и гражданских активистов", - сказал глава СЖР. Как он отметил, это нужно для выяснения правомерности действий силовиков в суде, определения вероятности использования наркотиков в приговорах в борьбе с гражданскими активистами. Наконец, авторы резолюции намерены обратиться к Росгвардии и Генеральной прокуратуре с целью разработки регламента взаимоотношений силовых структур с журналистским сообществом, к примеру, во время акций - в частности, несанкционированных.