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Проблема с выдачей багажа в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево сообщили о штатной работе систем регистрации

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в воздушной гавани выстроились длинные очереди у стоек регистрации из-за проблем с программным обеспечением

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Система регистрации в московском аэропорту Шереметьево работает штатно. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту выстроились большие очереди у стоек регистрации из-за проблем с программным обеспечением, сотрудникам приходится вручную оформлять пассажиров.

"Система регистрации работает штатно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа транзитных пассажиров. В пресс-службе аэропорта их объясняли пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко позднее говорил, что сбой связан с изменением технологических процессов обслуживания и обработки багажа, а не с нехваткой грузчиков. При этом во время пика сбоя пассажирам приходилось ждать багажа более 2,5 часов.

В Шереметьево обещали, что ситуация стабилизируется к концу июня.

Теги
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