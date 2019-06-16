Глава Минкавказа пригласил Иран принять участие в "Кавказских играх"

ТЕГЕРАН, 16 июня. /ТАСС/. Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пригласил в воскресенье представителей Ирана принять участие в фестивале культуры и спорта народов Кавказа "Кавказские игры", которые состоятся осенью. Об этом он заявил на встрече с вице-президентом Ирана, руководителем Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму Ирана Али Мунесаном, которая состоялась в Тегеране.

"Мы приглашаем вас посетить Россию, в частности Северный Кавказ, пригласить к участию на юбилейном фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа, который пройдет осенью этого года. Это известное в России представительное мероприятие, в котором участвуют не только представители Северного Кавказа, но и представители стран Южного Кавказа", - сказал Чеботарев.

Вице-президент Ирана проявил интерес к предложению. "Касательно фестиваля, который пройдет в России, мы со своей стороны будем готовы принять участие. При этом, по возможности, просим вас предусмотреть организацию определенного сегмента, отдельной части для иранской стороны, для того, чтобы наша иранская культура была представлена и имела статус специального гостя", - сказал Мунесан во время разговора.

Встреча состоялась в рамках второго международного форума "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", который проходит 16 июня в Тегеране. Его организаторами выступают МИД Ирана, Совместная ирано-российская торговая палата, Министерство России по делам Северного Кавказа, Торговое представительство России в Иране и другие.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа (ранее назывался "Кавказские игры") в 2018 году проходил в Грозном. В нем приняли участие делегации со всего СКФО, в ходе фестиваля состоялись соревнования в 12 видах спорта, в том числе в беге на ходулях, стрельбе из лука, поднятии тяжестей, армрестлинге, мини-футболе.