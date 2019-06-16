Нейрохирурги в Зеленограде начали проводить операции на позвоночнике без скальпеля

МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского в Зеленограде получила новое оборудование для проведения операций пациентам с дегенеративными изменениями позвоночника без помощи скальпеля. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"В городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского установили радиочастотный генератор и передвижной цифровой рентгеновской аппарат с с-образной дугой. Это позволит расширить возможности по лечению пациентов, страдающих от сильных болей при дегенеративных изменениях позвоночника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь при лечении артрозов межпозвоночных суставов и межреберной невралгии нейрохирурги смогут применять новую методику, которая основана на проведении тока к окончаниям нервных волокон и их разрушении в месте возникновения боли.

"Важнейшее условие эффективности и безопасности данных процедур - это точность попадания. То есть нейрохирурги должны обнаружить очаг боли и ювелирно подвести к нему иглу-проводник, через который при блокадах подается необходимый препарат, а при денервации - электрический импульс", - отметил порталу главный врач больницы Олег Гриднев.

Как сообщается на сайте, результативность такого лечения составляет 85%, а период реабилитации занимает примерно полтора месяца. При этом новые методы легко переносятся пациентами и позволяют решить проблему в случае, если хирургическая операция невозможна или противопоказана.