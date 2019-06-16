Певец Feduk и театр АХЕ выступили на закрытии фестиваля "Арт-Овраг" в Выксе

ВЫКСА/ Нижегородская область/, 16 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Арт-Овраг", который проходил в городе Выкса Нижегородской области с 14 по 16 июня, завершился в воскресенье выступлением рэпера Feduka (Федора Инсарова) и спектаклем "Пена дней" инженерного театра АХЕ из Санкт-Петербурга.

Спектакль "Пена дней" поставили по одноименной книге французского писателя Бориса Виана. Он является вольным переложением избранных эпизодов романа.

"Наш театр более физический, пластичный, наши средства выразительности не драматургические. Мы показываем разные ситуации, есть, например, сцена танца, в ней - герой и героиня и мы наблюдаем за их приключениями, но мы ограничены пространством куба, все перемещения - внутри, снаружи - улица", - сказал ТАСС артист театра Валерий Кефт.

Концерт Feduka завершил программу фестиваля. Перед выступлением популярного артиста перекрыли движение на улице, прилегающей к площади, на которой состоялся концерт. В итоге желающие послушать рэпера заполнили всю площадь и весь отрезок проезжей части рядом с ней.

О фестивале

"Арт-Овраг" получил свое название благодаря оврагу в центральном парке культуры и отдыха города Выкса, где прошли основные события первого фестиваля в 2011 году. В рамках программы этого года состоялись концерты российских музыкантов, спектакли, спортивные мероприятия, открытия арт-объектов. Цель "Арт-Оврага" - включение жителей города в его культурную повестку.

Фестиваль проходит в Выксе каждое лето с 2011 года, он организован по инициативе Объединенной металлургической компании (ОМК). За девять лет в городе благодаря фестивалю было создано 85 стрит-арт работ и паблик-арт объектов.