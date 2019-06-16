Более 5 тыс. человек приняли участие во Всероссийском олимпийском дне в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. приверженцев здорового образа жизни в Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) приняли участие в состязаниях на 11 спортивных площадках, которые состоялись в рамках XXX Всероссийского олимпийского дня. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

"Было задействовано огромное количество людей - это школы, спортивные сообщества, исполнительные ведомства, именитые спортсмены республики из всех районов Карачаево-Черкесии. В состязаниях на 11 площадках, которые были расположены на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров", приняли участие более 5 тыс. человек", - сказал он.

По его словам, в рамках Всероссийского олимпийского дня прошли этап Кубка России по пляжному гандболу, первенство КЧР по плаванию, чемпионат по функциональному многоборью, чемпионат по компьютерному спорту, турнир по новому олимпийскому виду спорта стритболу с участием 40 команд и воркауту, показательные выступления по спортивным танцам.

В "Зеленом острове" также прошли соревнования спортивных семей "Папа, мама, я - здоровая семья", состязания по спортивному ориентированию "Азимут" и конкурс детских рисунков "Спорт - норма жизни". В рамках мероприятий состоялся легкоатлетический забег "Олимпийская миля" на 1 км и футбольный матч первого тура регулярного чемпионата КЧР.