В Архангельской области прошел митинг против строительства полигона "Шиес"

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек в воскресенье приняли участие в митинге против строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Северодвинска.

"Сегодня около Дома молодежи "Строитель" [в Северодвинске] прошел митинг против строительства полигона на станции Шиес Ленского района. По официальным данным, на площадку около Дома молодежи "Строитель" пришли около 2 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Перед участниками мероприятия выступили экоактивисты и жители города.

Об экотехнопарке "Шиес"

О планах создания экотехнопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области ранее объявили администрация региона и правительство Москвы. В районе станции Шиес предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. Проект был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Жители региона выступают против "Шиеса", полагая, что строительство подобного технопарка является нарушением природоохранного законодательства. Митинги против строительства полигона прошли в Архангельской области в декабре 2018 года, феврале и апреле 2019 года.