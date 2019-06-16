Единые госэкзамены в резервные дни будут сдавать свыше 80 тыс. выпускников

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Резервные сроки основного периода Единого государственного экзамена начнутся 17 июня и завершатся 1 июля, сдавать экзамены в эти дни будут 80 тыс. выпускников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

"Более 80 тыс. человек сдадут экзамены в резервные дни основного периода ЕГЭ-2019. Начнутся резервные дни 17 июня с экзаменов по географии и литературе", - отметили в ведомстве.

Резервный срок для сдачи ЕГЭ по истории и физике - 18 июня; биологии, информатики и химии - 20 июня; базовой и профильной математике - 24 июня; русскому языку - 26 июня; устной части экзамена по иностранному языку - 27 июня; обществознанию и письменной части по иностранному языку - 28 июня. Завершит основной период 1 июля резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Сдать экзамены в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, а также выпускники 2019 года, которые по уважительной причине не уложились в основной срок. Участие также могут принять абитуриенты, не сумевшие набрать минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов - русскому языку или математике.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.