Росздравнадзор выявил нарушения прав граждан на обеспечение льготными лекарствами

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Росздравнадзор по итогам первой половины 2019 года выявил нарушения прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов, в ряде субъектов РФ. Как сообщила пресс-служба Минздрава, проверки были проведены по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

"По итогам проведенных проверок установлено, что полномочия, переданные субъектам в соответствии с федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ ("О государственной социальной помощи" - прим. ТАСС), исполняются не в полном объеме, с нарушениями требований законодательства. В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов", - говорится в сообщении. Уточняется, что проверки коснулись Ивановской и Смоленской областей, Республики Ингушетия, Чукотского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия - Алания и Севастополя.

Территориальные органы Росздравнадзора в первом квартале также провели 149 проверок органов государственной власти в связи с поступлением обращений с жалобами. Нарушения прав граждан в части обеспечения льготными лекарствами были выявлены в 16 субъектах РФ. Еще в девяти зафиксировано несвоевременное оказание лекарственного обеспечения по выписанным льготным рецептам. Кроме того, в ряде субъектов выявлено отсутствие контроля со стороны региональных органов управления здравоохранения за определением потребности в лекарствах и их использованием, а также отсутствие выписки медпрепаратов при наличии медицинских показаний.

"В Ульяновской области 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями, остаются необеспеченными. Остаются проблемы и в других регионах, что подтверждают обращения граждан. Большое количество жалоб на грубые нарушения поступает из Краснодарского края и Саратовской области. Значительное число касается отсутствия обеспечения сахароснижающими препаратами", - отмечается в сообщении.

Проверка также показала, что в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний из-за несвоевременной закупки органами исполнительной власти региона. Длительное время не закупались и медизделия для контроля уровня глюкозы в крови. "По вине департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспечены своевременно жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медизделиями. Росздравнадзор совместно с прокуратурой провел контрольно-надзорные мероприятия с последующими мерами реагирования", - указали в пресс-службе.

"По причине невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок Росздравнадзором выдано за I квартал 2019 года 13 протоколов следующим субъектам-нарушителям: Брянской, Новгородской, Саратовской областям, Республике Крым. Вся информация о результатах проверок направлена в прокуратуру и другие органы государственной власти", - говорится в сообщении.

Запасы льготных лекарств

При этом объем запасов лекарств для льготников в регионах достаточный. К началу 2019 года они были сформированы более чем на три месяца за счет как федерального, так и региональных бюджетов. По данным органов управления здравоохранения субъектов РФ, по состоянию на 1 июня объем запасов, сформированных за счет средств федерального бюджета, составляет 17,7 млн рублей, что, исходя из среднемесячного расхода (расчетный показатель) соответствует потребности на пять месяцев. "На отсроченном обеспечении [по состоянию на 10 июня 2019 года] находились 10446 рецептов, или 0,05% от общего количества рецептов, предъявленных в аптечные организации (в декабре 2018 г. - 0,01%)", - отмечается в сообщении.