За 2018 год в Китае изъяли около 68 т наркотиков

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Антинаркотические органы КНР в 2018 году изъяли из незаконного оборота 67,9 т наркотических веществ. Об этом в понедельник ходе пресс-конференции, посвященной результатам работы органов правопорядка в области борьбы с наркотиками в минувшем году, заявил заместитель руководителя Государственного комитета по запрету изготовления, сбыта и употребления наркотиков Лю Юэцзинь.

"В минувшем году в КНР органами общественной безопасности было изъято 67,9 т наркотиков, расследовано более 109 тыс. уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков арестовано 137 400 человек", - заявил замруководителя комитета.

Кроме того, по словам замглавы антинаркотического ведомства, в прошлом году число лиц, употребляющих наркотики в Китае, снизилось на 5,8% и составило 2,4 млн человек.

Как отметил чиновник, основным наркотическим веществом, потребляемым на территории КНР является метамфетамин. "Из 2,4 млн человек, употребляющих наркотики, 1,35 млн - лица, принимающие именно метамфетамин. Этот наркотик заменил героин, став наиболее популярным", - подчеркнул Лю Юэцзинь.

По словам замглавы антинаркотического ведомства, часть наркотиков поступает на территорию Китая из других стран. "Большой поток наркотиков в КНР поступает из-за рубежа. Речь идет о регионах "Золотого треугольника" (горные районы Таиланда, Мьянмы и Лаоса, - прим. ТАСС), "Золотого полумесяца" (сопредельные районы Афганистана, Ирана и Пакистана), а также странах Южной Америки", - заявил он.

Чиновник подчеркнул, что, несмотря на серьезную угрозу, которую наркотики несут обществу, антинаркотическому ведомству Китая удается эффективно бороться с распространением запрещенных веществ на территории страны. "Мы будем продолжать реализовывать стратегию по контролю над распространением наркотиков, проводить специальные кампании, направленные на пресечение незаконной деятельности в этой сфере, а также направим усилия на достижение победы в войне с наркотиками", - заключил он.