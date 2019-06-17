Сумма экологического ущерба в России в 2018 году составила 12 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 17 июня. /ТАСС/. Общая сумма ущерба, причиненного в результате нарушения правил охраны окружающей среды, составила в России в прошлом году 12 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник журналистам прокурор отдела управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры РФ Егор Мирошник.

"Только в 2018 году зафиксировано 12 млрд ущерба от совершенных преступлений", - сказал он на проходящем в Хабаровске заседании российско-китайского круглого стола.

Мирошник уточнил, что основная масса нарушений приходится на лесную отрасль. Однако, по его словам, возмещения ущерба удается добиться далеко не всегда.

Генпрокуратура отметила тенденцию к снижению числа экологических преступлений в РФ за последние несколько лет, добавил также Мирошник.

"В целом, говоря об экологической преступности, стоит отметить сохраняющуюся в последние годы тенденцию к ее снижению. Так, с 2009 года по 2018 год число регистрируемых в стране экологических преступлений сократилось почти в два раза", - сказал он на российско-китайском круглом столе.

Мирошник уточнил, что во многом этого удалось достигнуть благодаря работе органов прокуратуры. Ранее он сообщал, что основная масса преступлений приходится на лесную отрасль.

Иски о взыскании экологического ущерба

Органы прокуратуры РФ за 2018 год направили в суды 25 тыс. исков о взыскании экологического ущерба на сумму 3 млрд рублей, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Анатолий Паламарчук в Хабаровске на российско-китайском круглом столе.

"В суды направлено 25 тыс. исковых заявлений о взыскании экологического ущерба на сумму 3 млрд рублей", - сказал Паламарчук.

Он добавил, что всего в области охраны окружающей среды прокуратурой за прошедший год выявлено 278 тыс. нарушений законов. Возбуждено 2 тыс. уголовных дела.

17 июня в Хабаровске проходит российско-китайский круглый стол, посвященный вопросам защиты природных ресурсов. Участие в нем принимают представители Генеральной прокуратуры РФ и Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики.