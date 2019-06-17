ВОЗ оценила затраты на борьбу с Эболой в Демократической Республике Конго в $50 млн

ЖЕНЕВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Мероприятия по борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) требуют финансирования в объеме более $50 млн. Эти средства требуется изыскать до конца июля 2019 года. Такие данные привел генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в заявлении по итогам состоявшегося 14 июня в Женеве заседания комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество оперативно предоставить необходимые фонды.

"Мы нуждаемся в наращивании международным сообществом его финансового участия для того, чтобы покончить со вспышкой [Эболы], - подчеркнул он. - Нынешние потребности ВОЗ на период с февраля по июль составляют $98 млн, из которых получено $43,6 млн. Осталась прореха в $54 млн. Мы призываем всех наших партнеров как можно быстрее заполнить этот пробел".

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, собравшийся в Женеве 14 июня, выразил глубокое разочарование тем, что "ВОЗ и затронутые [Эболой] страны не получили необходимые финансирование и ресурсы". "Международное сообщество должно нарастить финансирование и поддержать усиление подготовки к реагированию в ДРК и соседних государствах", - считают эксперты. Это одна из 11 рекомендаций, с которыми выступил комитет по итогам своего заседания. Эксперты также рекомендовали граничащим с ДРК странам поднять уровень готовности к выявлению случаев Эболы и борьбе с этим заболеванием. По их мнению, следует продолжить проведение проверочных мероприятий на границах ДРК, составлять карты перемещения населения, одобрить применение экспериментальных вакцин против Эболы.

Вместе с тем, несмотря на тот факт, что болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), 11 июня вышла за границы ДРК и проникла в Уганду, комитет не рекомендовал объявлять этот недуг "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане", поскольку отсутствуют необходимые критерии для этого. В частности, на заседании было подчеркнуто, что хотя с момента начала эпидемии в июле-августе 2018 года зарегистрировано уже четыре ее волны, тем не менее, за последний месяц отмечено уменьшение заболеваемости в ДРК.

Заболеваемость снижается

В Уганду БВВЭ была завезена из ДРК. Всего там подтверждено три случая болезни. Эксперты расценили риск распространения заболевания в Уганде как "умеренный", а на региональном и глобальной уровне - как "низкий". Это риск был ослаблен благодаря "высокому уровню сотрудничества и транспарентности" между ДРК и Угандой, усилению контроля за перемещением людей через границу и подготовительной работе, проделанной угандийскими властями. Что касается ситуации в ДРК, то там риск распространения вируса на национальном и региональном уровне остается, по мнению ВОЗ, "очень высоким", а угрозу, которую вспышка БВВЭ в этой стране представляет для мира, в организации считают "низкой".

По состоянию на 16 июня, в ДРК зарегистрировано 2148 случаев БВВЭ. Умерли 1440 человек, 588 выздоровели. Остальные находятся на излечении, сообщило Министерство здравоохранения страны в Twitter.

По данным еженедельного информационного бюллетеня ВОЗ от 12 июня, за предшествующую этой дате неделю в ДРК было зафиксировано 54 новых случая БВВЭ, что существенно меньше, чем неделей ранее (88 случаев).

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Эта вспышка Эболы в ДРК стала уже десятой. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.