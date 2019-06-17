Более 1,3 тыс. пар в Москве приурочили церемонии бракосочетания ко Дню Петра и Февронии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс.московских пар сыграют свадьбы в период с 5 по 8 июля в честь Дня семьи, любви и верности (День Петра и Февронии). Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Столичные дворцы бракосочетания приняли от женихов и невест более 1,3 тыс. заявлений на предпраздничные даты. Помимо марша Мендельсона в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу как легендарные муромские святые - Петр и Феврония", - цитирует портал начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

Отмечается, что с 2013 года в этот праздник браки в Москве зарегистрировали более 3000 пар.

Восьмого июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме (ныне Владимирская область). В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. Петр и Феврония канонизированы Русской православной церковью в 1547 году, их мощи хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.