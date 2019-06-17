Власти Татарстана сообщили о заинтересованности в отправке студентов на обучение в Китай

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Власти Республики Татарстан намерены проработать вопрос отправки студентов из республики на обучение в вузы Китая, в первую очередь - в вузы провинции Хэйлунцзян, с которой сотрудничает российский регион. Об этом на деловом форуме "Республика Татарстан - провинция Хэйлунцзян" в рамках VI "Экспо" в Харбине заявил президент республики Рустам Минниханов.

"Хотел бы сказать, и мы с губернатором [губернатором провинции Хэйлунцзян Ваном Вэньтао] этот вопрос обсудили - это, конечно же, расширение наших контактов в области обмена студентами. Сегодня у нас обучаются 1132 китайских студента, но надо, чтобы и наши студенты обучались здесь. Я надеюсь, что эту тему мы успешно будем продвигать", - сказал он.

VI Российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. Церемония открытия деловой программы мероприятия состоялась в пятницу, в ней приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов, заместитель председателя КНР Ван Цишань, а также представители делегаций, присутствующих на "Экспо". В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на "Экспо" представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.