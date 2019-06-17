Экотропы и 10 смотровых площадок появятся на набережной Москвы-реки в Капотне

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экологические тропы общей протяженностью около 1,2 км будут проложены в парке на набережной Москвы-реки в столичном районе Капотня, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Пешеходные маршруты проложат вдоль заболоченных территорий, которые находятся в центре парка и занимают 7% от общей площади. Их не будут осушать: специалисты решили сохранить естественный ландшафт. Протяженность одной экотропы составит около 800 м, второй - 450", - говорится в сообщении.

На маршрутах будут смонтированы десять смотровых площадок с лавочками для отдыха и урнами, на всем протяжении экотроп установят таблички с информацией о редких животных, которые обитают в парке. На экотропах также появится мягкая архитектурно-художественная подсветка, которая не потревожит представителей фауны. Участки уже очищены от мусора, рабочие обустраивают каркас прогулочных маршрутов. Планируется высадить водолюбивые болотные растения, характерные для ландшафта.

Также в парке появятся детские площадки, дорожки и тропинки, будут высажены дополнительные деревья и кустарники, установлены фонари. Набережную приспособят для маломобильных горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести благоустройство Капотни в рамках программы "Мой район". В целом в рамках комплексного развития Капотни власти планируют уложить 42 тыс. кв. м плитки, обустроить 615 дополнительных парковочных мест, установить 1,4 тыс. дополнительных опор освещения, уложить 57 тыс. кв. м асфальта, проложить более 4 км велодорожек, создать 44 детские площадки, капитально отремонтировать 29 жилых дома. Также предполагается обустроить 115 тыс. кв. м газонов, высадить более 1,5 тыс. деревьев и почти 8 тыс. кустарников.