В Кузбассе проверят информацию о пациенте, в вене которого мог расколоться катетер

КЕМЕРОВО, 17 июня. /ТАСС/. Департамент охраны здоровья населения в Кузбассе начал служебную проверку по факту инцидента в одной из больниц Кемерова, где пациенту с пневмонией могли неправильно установить катетер, в результате его пластиковый элемент раскололся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного департамента.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о пациенте одной из кемеровских больниц, которому экстренно потребовалась помощь сосудистых хирургов. Родственники мужчины сообщили, что госпитализировавшая его с пневмонией бригада "Скорой помощи" поставила капельницу с катетером. В больнице медики обнаружили, что пластиковый наконечник раскололся, а его фрагмент мог попасть с кровотоком в сердце.

"Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области проводит служебную проверку. <...> 14 июня в медучреждение бригадой скорой медицинской помощи был доставлен пациент с подозрением на пневмонию, катетер ему уже был установлен при оказании первой помощи. При введении лекарственного препарата оказалось, что необходимо удалить устройство. Во избежание осложнений пациент был переведен в отделение сосудистой хирургии Кемеровской областной клинической больницы, где ему была сделана ангиография", - рассказали в департаменте, не пояснив, был ли найден отколовшийся фрагмент катетера во время исследования сосудов.

Уточняется, что в настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он проходит лечение от пневмонии и находится под контролем сосудистых хирургов.