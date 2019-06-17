Размытый из-за ливня склон около "Волгоград-Арены" восстановили

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Размытый из-за сильного ливня, обрушившего в воскресенье на Волгоград недельную норму осадков, склон у стадиона "Волгоград-Арена" восстановили, грунт с проезжей части магистрали вдоль Волги убрали, ограничений движения нет, сообщили ТАСС в понедельник в администрации города.

"Как и планировалось, к утру понедельника завершены основные работы по восстановлению размытого в результате вчерашнего ливня склона у стадиона "Волгоград-Арена". Грунт с проезжей части Нулевой продольной магистрали убран, ограничения движения нет", - сказал представитель волгоградской мэрии.

Он уточнил, что в ближайшее время специалисты проведут восстановление щебеночного слоя покрытия восстановленной части склона. В течение понедельника также будут проведены профилактические работы по прочистке сетей ливневой канализации по всему Волгограду.

45-тысячный стадион "Волгоград-Арена" был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Между стадионом и правым берегом Волги была построена Нулевая продольная, или рокадная дорога.

По данным городских властей, в воскресенье в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склона на проезжую часть Нулевой продольной магистрали. По информации регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за несколько часов в воскресенье на город выпало порядка 11 мм осадков, что соответствует недельной норме.

Впервые ливень размыл склон у "Волгоград-Арены" 15 июля прошлого года, тогда в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. В октябре 2018 власти Волгограда полностью завершили работы по устройству щебеночного покрытия склона и восстановили работу ливневого коллектора.