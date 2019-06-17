Московское УФАС возбудило дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московское УФАС возбудило дело в отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King в связи со случаями рассылки рекламных сообщений по электронной почте, содержащих неэтичные слоганы. Об этом в понедельник сообщается на сайте службы.

"Столичное ведомство вынесло слоганы Burger King на обсуждение экспертного совета по рекламе при Московском УФАС России. В обоих случаях преобладающее большинство членов совета признало рекламу неэтичной. Эксперты высказались, что в слоганах можно усмотреть непристойные образы, агрессию и деструктивные призывы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение дела назначено на 26 июня. Если вина Burger King будет доказана, штраф за каждое нарушение может составить до 500 тыс. рублей.

"Намеки на обсценную лексику практически в каждой рекламной кампании Burger King постоянно привлекают внимание антимонопольного ведомства и простых граждан. В одном из случаев реклама распространялась в виде плакатов на витринах ресторанов Burger King и была доступна, в том числе, и маленьким детям. Мы считаем рекламу Burger King оскорбительной и будем с ней бороться", - приводятся в сообщении слова руководителя Московского УФАС России Армена Ханяна.