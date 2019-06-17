Фонд защиты национальных ценностей собрал $8 тыс. на пересмотр дела Осиповой в США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Фонд защиты национальных ценностей перевел $8 тыс. для юридической помощи россиянке Богдане Осиповой, которую 6 июня суд в Канзасе приговорил к 84 месяцам тюремного заключения за вывоз собственных детей за пределы США и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент фонда Александр Малькевич.

"Для получения различных выписок и подачи заявления [Богдане Осиповой] требовалось $3 тыс., еще $5 тыс. - на услуги адвоката. Таким образом, для первых шагов необходимо было $8 тыс.", - сказал Малькевич.

По его словам, представители фонда оперативно связались с матерью Осиповой Юлианой Филипюк. "Всего за несколько суток фонду удалось собрать необходимую сумму. Денежные средства уже переведены родственникам Осиповой. Идет процесс подготовки документов", - уточнил Малькевич.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.