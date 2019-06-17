Марк Варшавер опроверг слухи о своей госпитализации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер проходил медицинское обследование в Боткинской больнице, сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер.

"С Марком Борисовичем все в порядке. Он поехал в Боткинскую больницу делать КТ, потому что его мучал кашель, и он надеется исключить воспаление легких. Я только что говорил с Марком Борисовичем по телефону", - рассказал он.

Варшавер в разговоре с ТАСС опроверг слухи о своей госпитализации. "Я еду на работу. Это какая-то ложная информация, со мной все в порядке", - сказал он.

Марку Варшаверу 72 года. Он актер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ. С 1979 года начал работать главным администратором в "Ленкоме". В том же году был назначен на должность директора-распорядителя.