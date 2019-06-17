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Папуа-Новая Гвинея ввела режим электронных виз для граждан РФ

Оформить документы дистанционно можно на туристические поездки продолжительностью до 30 дней

ТАСС, 17 июня. Министр иммиграции и безопасности границ Папуа-Новой Гвинеи Петрус Томас объявил о введении режима электронных виз для граждан РФ. Об этом в понедельник сообщила газета "Почтовый курьер Папуа-Новой Гвинеи".

"С сегодняшнего дня граждане России, а также граждане всех стран - участниц АТЭС [Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества] получат доступ к электронным визам. Благодаря им больше не нужно посещать посольство Папуа-Новой Гвинеи для оформления документов", - заявил министр.

Отмечается, что новые визы выдаются на туристические поездки сроком до 30 дней.

В России нет представительств Папуа-Новой Гвинеи, в связи с чем гражданам РФ для получения визы этой страны ранее требовалось обращаться в консульский отдел посольства Австралии.

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РоссияПапуа - Новая Гвинея
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