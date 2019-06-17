Россияне стали второй по численности группой эмигрантов в Финляндию в 2018 году

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июня. /ТАСС/. Граждане России стали второй по численности крупнейшей группой эмигрантов в Финляндию в 2018 году, на первом месте - иракцы. Об этом сообщил в понедельник финский государственный центр статистики.

"Больше всего среди мигрантов было граждан Ирака, 1797 человек, вторые - граждане России, 1240 человек", - говорится в сообщении.

Всего в республику в минувшем году прибыли 31,1 тыс. человек, почти на 19% меньше, чем годом ранее, однако число приезжих все равно превысило число, покинувших страну. Как отметили в центре статистики, если уезжали из Финляндии в основном финские граждане - их 60% среди этой группы, то прибывали в республику на постоянное место жительство главным образом иностранцы - 74% всех приехавших.

Аналитики статистического центра отметили, что уже несколько лет подряд прирост населения Финляндии происходит за счет мигрантов. Эта тенденция сохраняется и в нынешнем году - в первой половине 2019 года в страну для проживания прибыло 9,1 тыс. человек, а выехало немногим более 4 тыс. В прошлом году прирост населения Финляндии оказался самым низким за последние почти 50 лет.

За прошедшие пять лет число носителей финского и шведского языков и языка саами сократилось в стране на 36 тыс. человек, тогда как число жителей республики, для которых ни один из этих трех языков не является родным, увеличилось на 102,7 тыс. человек. В настоящее время в республике проживает около 400 тыс. человек, для которых государственные языки Финляндии не являются родными, 79 тыс. из них - русскоязычные, на втором и третьем местах - носители эстонского и арабского языков.