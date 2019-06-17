Титов просит ФСИН проверить факт помещения в одну камеру СИЗО убийцы и бизнесмена

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил обращение к директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой разобраться, почему ранее не судимый бывший генеральный директор АО "Липецкое станкостроительное предприятие" Владимир Петров содержится в одной камере с ранее судимым за убийство в столичном СИЗО "Бутырка".

"При проверке СИЗО-2 УФСИН России по Москве выявлено следующее. В камере № 26 ранее не судимый Петров, обвиняемый в мошенничестве, содержался совместно с Геннадием Мединским, отбывавшим ранее наказание по приговору Щелковского городского суда Московской области от 18.04.2005 по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 161 ("Грабеж") УК РФ и в настоящее время привлекаемым к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и п. "в" ч. 4 ст. 162 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК РФ", - говорится в тексте обращения, с которым ТАСС ознакомила пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Бизнес-омбудсмен в тексте письма к главе ФСИН подчеркивает, что данные обстоятельства противоречат требованиям статьи 33 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и могут формировать условия для неправомерного воздействия на предпринимателей в ходе предварительного следствия. "Принимая во внимание вышеизложенное, прошу провести проверку в целях установления причин нарушения и выявления способствовавших ему условий, принять меры для исключения их в дальнейшем",- подчеркивается в обращении.